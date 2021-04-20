В ряде российских городов власти перекрывают центральные площади

Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа». В Костроме начали срочную обработку от клещей в центральных скверах, в Екатеринбурге и в Челябинске объявили о проведении в среду вечером репетиций парада Победы. Как обращают внимание журналисты, все это происходит в преддверии объявленной сторонниками Алексея Навального акции в поддержку политика. Они должны пройти в десятках городов страны.

В Москве завтра с утра планируют перекрыть основные улицы и площади, которые прилегают к Кремлю, однако источники издания в мэрии говорят, что это никак не связано с планами сторонников Навального. Причина в том, что в полдень в Манеже президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Ранее в столичной администрации сказали агентству РИА Новости, что получили заявку с просьбой согласовать акцию в центре города, однако, они не могут ее разрешить, в частности, из-за действующих мер против коронавируса.