Власти Чехии не исключили высылку из страны всех российских дипломатов

Министр иностранных дел Ян Гамачек написал на своей странице в фейсбуке, что ожидал немного иной реакции от Москвы. В то же время, он добавил, что Прага готова к строительству отношений с России с самого нуля. Ранее обе страны объявили о высылке дипломатов, Чехию должны покинуть 18 российских граждан, Москву – двадцать сотрудников чешского посольства. Это связано с обвинениями со стороны чешских властей в адрес российской военной разведке в причастности в взрыве в военном арсенале 7 лет назад.