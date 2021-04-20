Власти Чехии не исключили высылку из страны всех российских дипломатов

Министр иностранных дел Ян Гамачек написал на своей странице в фейсбуке, что ожидал немного иной реакции от Москвы. В то же время, он добавил, что Прага готова к строительству отношений с России с самого нуля. Ранее обе страны объявили о высылке дипломатов, Чехию должны покинуть 18 российских граждан, Москву – двадцать сотрудников чешского посольства. Это связано с обвинениями со стороны чешских властей в адрес российской военной разведке в причастности в взрыве в военном арсенале 7 лет назад.
2021-04-20T18:32:15+03:00
2021-04-20T18:42:33+03:00
https://echo.msk.ru/news/2825146-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
18:32, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Группа Bellingcat: Взрыв на складе боеприпасов в Чехии осуществили шестеро оперативников ГРУ По сведениям членов группы, операцией руководил лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, причем это был один из двух известных случаев, когда высокопоставленный офицер военной разведки лично выезжал за границу, — отмечают авторы расследования…