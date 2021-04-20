Переизбранный накануне на свой шестой президентский срок глава Республики Чад умер от полученных боевых ран в ходе столкновений национальной армии с отрядами повстанцев на севере страны, сообщают зарубежные информагентства.

Президент Идрис Деби Итно, правивший этой бывшей французской колонией более тридцати лет, в свое время конституционно закрепивший за собой бессрочное пребывание в должности главы государства, погиб от рук вторгшихся в страну из соседней Ливии повстанцев после того, как за день до этого он был переизбран почти 80-ю процентами голосов избирателей, сообщает телеканал Аль Джазира. — Вместо выступления с победной речью перед сторонниками он отправился на передовую, чтобы приободрить чадских военных, с трудом сдерживавших наступление подразделений так называемого Фронта перемен и согласия в Чаде. Эта группировка противников режима Идриса Деби, несогласных с его очередным президентским сроком, атаковала в день выборов блокпост на границе с Ливией и продвинулась вглубь национальной территории на несколько сотен километров, объявив о скором взятии столицы государства, города Нджамены.

Рейтер напоминает, что Идрис Деби, кадровый военный с середины 70-х годов, сам пришел к власти в результате инициированного им военного переворота: в 1990-м из соседнего Судана он осуществил массированную военную операцию и сверг бывшего главу страны, Хиссена Хабре, который был известен как правитель, лишивший жизни десятки тысяч его политических противников. Обозреватель агентства отмечает, что погибший в бою президент, маршал вооруженных сил Республики Чад Идрис Деби являлся союзником Запада в борьбе против вооруженных исламистов в центральной Африке — в государствах региона Сахель, занимающих внутреннние территории континента, к югу от пустыни Сахара. Для Франции, в частности, Чад был плацдармом для эффективного противодействия экстремистам из Боко Харам, Аль Каеды* и Исламского государства*.

После гибели главы государства страной стал руководить переходный военный совет во главе с 37-летним генералом Махаматом Идрис Деби Итнó, сыном скончавшегося президента

* — деятельность запрещена на территории России