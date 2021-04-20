Илон Маск утверждает, что на электромобиле Tesla, разбившемся в Техасе, не был включен автопилот

Он добавил, что данная машина не была оснащена функцией полного автономного управления. Также на участке дороги, где произошло ДТП, не было хорошего освещения. Напомню, авария унесла жизни двух человек. Полиция утверждает, что электромобиль на высокой скорости врезался в дерево и загорелся. При этом за рулем никого не было. Если автопилот в Tesla был включен во время аварии, то он мог повести себя некорректно, — рассказал в эфире РБК автомобильный эксперт Артем Бобцов.

Илон Маск потерял за сутки 5 миллиардов долларов из-за ДТП с Tesla, — утверждает газета The Wall Street Journal.

