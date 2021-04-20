Bellingcat: К подрыву чешского склада боеприпасов были причастны как минимум шесть российских разведчиков

Речь идёт об инциденте, который произошел почти семь лет назад.

Интернет-издание The Insider и международная группа Bellingcat утверждают, что им удалось установить имена и маршруты людей, которые имеют отношение к взрыву склада боеприпасов в чешской деревне Врбетице в 2014-ом году.

Авторы материала считают, что в Чехию тогда прилетели три пары сотрудников ГРУ, причем в одной из этих групп были люди, обвиняемые в отравлении Сергея Скрипаля в Великобритании, известные как Александр Петров и Руслан Боширов. Из расследования следует, что эти двое под поддельными документами пытались попасть на склад оружия в Врбетице под видом покупателей, но им отказали. В подтверждение этого The Insider опубликовал фото таджикского и молдавского паспортов, в которых были вклеены фотографии тех же людей, которые ранее давали интервью телеканалу RT как Петров и Боширов.

Также авторы расследования пишут, что другая пара разведчиков попала в Чехию под дипломатическим прикрытием, она, якобы, доставляла почту в российское посольство в Будапеште. Еще в материале сказано, что руководил операцией генерал Андрей Аверьянов, а в документах прикрытия в его имени изменили только одну букву, там его фамилия начиналась с «О».

При этом, как именно предполагаемые агенты ГРУ взорвали склад в публикации не уточняется. Там только отмечено, что все эти люди незадолго до инцидента собрались в городе Остраве в часе езды от Врбетицы.

Помимо этого, в расследовании упомянуто, что на складе, о котором идёт речь, хранилось имущество торговца оружием из Болгарии Эмилиана Гебрева. Через полгода после взрыва, как утверждает местная прокуратура, его с помощью «неопознанного фосфорорганического вещества» отравили в Софии трое россиян.

В результате взрыва на чешском складе погибли два человека, а более 150-ти тонн боеприпасов было уничтожено.