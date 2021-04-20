Мэрия Москвы отказала организаторам митинга в поддержку политика Навального, который намечен на завтрашний день

В пресс-службе департамента национальной безопасности говорится, что заявка была подписана Иваном Ждановым и Леонидом Волковым. В ней говорилось о двухчасовом публичном мероприятии на Манежной площади с участием ста тысяч человек. В качестве причины называется необходимость соблюдения антикоронавирусных ограничений. Также мэрия отмечает, что уведомление было подано с нарушением требований, а граждане, заявленные как организаторы мероприятия, находятся за пределами России.

Иван Жданов сказал «Эху Москвы», что уведомления о проведении акции были поданы также в мэрии других городов.

Иван Жданов пояснил, что подача подобных заявок – это лишь формальный шаг.

В центры Москвы усилены меры безопасности. Корреспондент «Эхо Москвы"связывает это с подготовкой к оглашению президентского послания и протестами в поддержку Алексея Навального.

«Силовиков в окрестностях Кремля не больше чем обычно. На Моховой, Возле выставочного зала Манеж, где завтра в полдень будет все высшее руководство России, обилие металлических ограждений. Парковка напротив комплекса запрещена, но территорию патрулируют всего пара полицейских. Еще один сотрудник МВД сидит в автозаке за Манежем.

Александровский сад открыт для посетителей, но желающих гулять немного — в столице идет дождь Торговый центр Охотный ряд работает как и преже и принимает посетителей. А вот Манежная площадь выглядит непривычно. Через нее протянулись длинные металлические ограды, которые обычно выставляют перед митингами, чтобы сдерживать людей и ограничивать их перемещение Прохожих опять же немного. Двое студентов усиленные меры безопасности объясняют подготовкой к завтрашней несанкционированной акции студенты Уроженца из Башкирии Рената перекрытая Манежка не удивляет. Политикой он не сильно интересуется. Судьбой Навального — тем более.

За полчаса на Манежной площади мне не удалось найти москвичей или гостей столицы, которые бы выразили готовность участвовать в завтрашних протестах. "

В столичных отелях возле Манежной площади заявили Открытым медиа, что продолжать впускать и выпускать постояльцев, даже если в квартале введут ограничения/

В Самарской области накануне анонсированной штабом Навального акции полиция начала превентивные меры. Местные журналисты получают предупреждения недопустимости участия в несанкционированном мероприятии. Подробности рассказывает Талгат Мусагалиев.

Сегодня утром официальное предостережение от управления МВД по городу Тольятти получил член Союза журналистов Павел Каледин. В документе ему напомнили о возможной административной ответственности. Днём к журналистке «Эха Москвы в Самаре» Татьяне Брачий с предостережением пришёл участковый. По её словам, в документе сказано, что у управления МВД по Самаре есть сведения, что журналистка неоднократно высказывала намерение участвовать в акции 21 апреля этого года.

Татьяна Брачий не стала подписывать предупреждение. По её словам, участковый рассказал, что у него на участке 10 человек, которых задерживали на акциях, в отношении кого возбуждали административные дела, или те, кто «что-то писал в соцсетях».

В Самарской области по итогам акций 31 января были задержаны 11 журналистов.