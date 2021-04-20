Мосгорсуд сегодня подтвердил, что дело о признании ФБК* и штабов Алексея Навального рассмотрит в закрытом режиме

Столичная прокуратура, подавшая иск, объявила, что намерена добиваться ликвидации структур оппозиционного политика и признания их виновными в экстремизме.

Материалы, которые поступили в суд, содержат гриф «секретно». Его, как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, присвоила не инстанция, а орган, подавший иск. Административное дело о признании организаций Алексея Навального экстремистскими закроют от прессы и слушателей, сказала пресс-секретарь Ульяна Солопова. По её словам досудебная подготовка к иску пройдёт в следующий понедельник. Речь в исковом заявлении идёт о фондах борьбы с коррупцией и защиты прав граждан – обе организации признаны российскими властями иностранными агентами. Кроме того экстремистской могут признать сеть региональных штабов Алексея Навального, которые работают более чем в 40-ка городах страны. В Мосгорсуде в подробности иска вдаваться не стали. Его инициатор — прокуратура Москвы — объявила сегодня, что намерена добиваться ликвидации и запрета организаций Навального. В надзорном ведомстве считают, что ФБК и штабы оппозиционера дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране. Это по версии столичной прокуратуры проявляется в призывах к насильственным действиям и массовым беспорядкам, в которые по версии надзорного ведомства вовлекают и несовершеннолетних. Фонды Навального и его штабы как утверждают в прокуратуре, активно координируют действия и по заказу зарубежных центров пытаются изменить основы конституционного строя, поменять власть и осуществить цветную революцию. Иск прокуратура подала в минувшую пятницу. В Кремле по поводу возможного уголовного преследования сторонников Навального сказали, что в случае признания ФБК экстремистской организацией закон нужно будет выполнять. По мнению пресс-секретаря президента, призывы к участию в несогласованных протестных акциях исходят от граждан, которые живут за границей.

Ранее Мосгорсуд отказал юристу Фонда борьбы с коррупцией в ознакомлении с материалами дела под предлогом гостайны. Это разрешили сделать только на первом заседании 26 апреля, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Засекречивание подобных дел происходит крайне редко, — сказал в эфире «Эха» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Юрист Иван Павлов полагает, что в деле о признании ФБК экстремистской организацией могут быть засекреченные документы силовых структур.

В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность. За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность. Средства массовой информации должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации, когда будут ее упоминать. Также закон, в данном случае, предусматривает запрет банковской деятельности, а за финансирование организации, в том числе, донаты, могут дать срок от трех до восьми лет.

Людей, поддерживающих организацию, которую впоследствии признали незаконной, наказывать нельзя, — пояснил «Эху» адвокат Генри Резник.

Спецслужбы не обладают инструментами для отслеживания всех пожертвований для организаций, признанных незаконными. Об этом «Эху» сказал IT-эксперт Сергей Оселедько.

Соратники Алексея Навального ранее связывали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Госдуму. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что атака на сторонников Алексея Навального связана с политической необходимости поиска врагов. Алексей Чеснаков считает, что для крупной политики текущая ситуация противостояния является нормальной.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом