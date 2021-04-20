Z Архив новостей новости
5 15 6 618
Эксклюзив Эха 18:07, 20 апреля 2021

Мосгорсуд сегодня подтвердил, что дело о признании ФБК* и штабов Алексея Навального рассмотрит в закрытом режиме

Столичная прокуратура, подавшая иск, объявила, что намерена добиваться ликвидации структур оппозиционного политика и признания их виновными в экстремизме.
Материалы, которые поступили в суд, содержат гриф «секретно». Его, как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, присвоила не инстанция, а орган, подавший иск. Административное дело о признании организаций Алексея Навального экстремистскими закроют от прессы и слушателей, сказала пресс-секретарь Ульяна Солопова. По её словам досудебная подготовка к иску пройдёт в следующий понедельник. Речь в исковом заявлении идёт о фондах борьбы с коррупцией и защиты прав граждан – обе организации признаны российскими властями иностранными агентами. Кроме того экстремистской могут признать сеть региональных штабов Алексея Навального, которые работают более чем в 40-ка городах страны. В Мосгорсуде в подробности иска вдаваться не стали. Его инициатор — прокуратура Москвы — объявила сегодня, что намерена добиваться ликвидации и запрета организаций Навального. В надзорном ведомстве считают, что ФБК и штабы оппозиционера дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране. Это по версии столичной прокуратуры проявляется в призывах к насильственным действиям и массовым беспорядкам, в которые по версии надзорного ведомства вовлекают и несовершеннолетних. Фонды Навального и его штабы как утверждают в прокуратуре, активно координируют действия и по заказу зарубежных центров пытаются изменить основы конституционного строя, поменять власть и осуществить цветную революцию. Иск прокуратура подала в минувшую пятницу. В Кремле по поводу возможного уголовного преследования сторонников Навального сказали, что в случае признания ФБК экстремистской организацией закон нужно будет выполнять. По мнению пресс-секретаря президента, призывы к участию в несогласованных протестных акциях исходят от граждан, которые живут за границей.
Ранее Мосгорсуд отказал юристу Фонда борьбы с коррупцией в ознакомлении с материалами дела под предлогом гостайны. Это разрешили сделать только на первом заседании 26 апреля, сообщил директор ФБК Иван Жданов.

Засекречивание подобных дел происходит крайне редко, — сказал в эфире «Эха» руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Юрист Иван Павлов полагает, что в деле о признании ФБК экстремистской организацией могут быть засекреченные документы силовых структур.

В случае признания ФБК экстремистской организацией за участие в ее деятельности будет грозить уголовная ответственность. За демонстрацию символики будет наступать административная ответственность. Средства массовой информации должны будут под угрозой штрафа указывать на экстремистский статус организации, когда будут ее упоминать. Также закон, в данном случае, предусматривает запрет банковской деятельности, а за финансирование организации, в том числе, донаты, могут дать срок от трех до восьми лет.
Людей, поддерживающих организацию, которую впоследствии признали незаконной, наказывать нельзя, — пояснил «Эху» адвокат Генри Резник.

Спецслужбы не обладают инструментами для отслеживания всех пожертвований для организаций, признанных незаконными. Об этом «Эху» сказал IT-эксперт Сергей Оселедько.

Соратники Алексея Навального ранее связывали действия властей с планируемым митингом в поддержку политика и осенними выборами в Госдуму. Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков уверен, что атака на сторонников Алексея Навального связана с политической необходимости поиска врагов. Алексей Чеснаков считает, что для крупной политики текущая ситуация противостояния является нормальной.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 15 апреля Поздравить…

5 293 6 6240 15.04
Блоги

Рожденные 14 апреля Поздравить…

5 264 6 5733 14.04
Блоги

Алексей Навальный политик

Все равно жизнь дает отличные моменты Посмеялся я, когда прочитал цитаты светил медицины, что с таким уровнем калия, как у меня в анализах, я должен быть либо в реанимации, либо в гробу. Ну уж нет, меня так просто не возьмешь. После «Новичка» и калий не страшен…

5 59 6 7181 17:46
Новости

Лечащим врачам не удалось попасть к Алексею Навальному Это рассказал один из врачей Ярослав Ашихмин…

5 41 6 5151
Новости

Bellingcat утверждает, что в подрыве чешского склада боеприпасов участвовали как минимум шесть российских агентов По этой версии к событиям были причастны в том числе те агенты, которых ранее обвинили в отравлении в Солсбери…

5 49 6 6680
Новости

Группа Bellingcat: Взрыв на складе боеприпасов в Чехии осуществили шестеро оперативников ГРУ По сведениям членов группы, операцией руководил лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, причем это был один из двух известных случаев, когда высокопоставленный офицер военной разведки лично выезжал за границу, — отмечают авторы расследования…

5 54 6 7551
Новости

Соратники Алексея Навального опубликовали расследование о резиденции президента Владимира Путина на Валдае В материале утверждается, что на ее территории, в частности, отстроен СПА-комплекс…

5 48 6 76342
Блоги

УФСИН РФ: Принято решение о переводе Навального в стационар областной больницы для осужденных В настоящее время его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия…

5 194 6 29572 19.04
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Выбор должен быть у каждого. А там как совесть подскажет Считаю лично для себя ханжеством ездить в отпуск в страны, занимающие в отношении России недружественную позицию. Никогда этого не делал и не намерен делать и впредь. Но это мой выбор…

5 141 6 23435 14.04
Блоги

Конгресс интеллигенции: Предотвратить полномасштабную войну с Украиной! Россиянам нужно заниматься своей страной, навести в ней порядок, а не идти войной на соседей…

5 139 6 24888 15.04
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Цена несвободы В условиях произвола и страха невозможно создавать ни передовые технологии, ни современную экономику. Цена несвободы в XXI веке — необратимое отставание. И именно в этом должен быть главный смысл послания президента…

5 144 6 25761 11:56
Новости

В Москве завтра с самого утра перекроют все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю. Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа»...

5 27 6 5451
Блоги

Виктор Шендерович писатель

Сегодня речь идет о достоинстве Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь — о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах…

5 258 6 51766 19.04
Блоги

МИД РФ: 20 сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются «персона нон грата» Им предписано до истечения конца дня 19 апреля 2021 г. покинуть территорию нашей страны…

5 49 6 10095 18.04
Блоги

Леонид Гозман политик

Слово благодарности Израилю Это память о каждом павшем – там нет «неизвестных солдат». Это не демагогический звон о возможности повторения – это постоянная готовность к отражению атаки и это постоянные усилия, направленные на сохранение жизни своих солдат…

5 166 6 36242 16.04
Новости

фото: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с новыми резкими заявлениями в адрес Чехии Ситуацию с расследованием взрывов на военных складах Захарова назвала «маразмом»...

5 45 6 10794

Популярное за неделю

Новости

Россия ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря Это следует из международного извещения для пилотов…

5 10 6 11241
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Впервые на моих глазах президент США делает ровно то, чего от него добивался Кремль. Если Леонид Ильич Байден был агентом Кремля, он лучше бы не смог сделать…

5 71 6 110848 17.04
#слушать 49:01 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Как вы относитесь к объявлению Леонидом Волковым акции протеста?
5 53 6 16282 18.04
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин и три буквы Путин и три буквы 16 апреля Россия стала другой страной. Страной, в которой официально запрещено инакомыслие и критика власти…

5 63 6 298463 17.04
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Навальный, могила, памятник Путину, Петров и Боширов, нищета, патриарх и КГБ Понятно, что русская тюрьма убийственна в принципе. Она и так смертельна… Вообще зачем Путин нанялся пиарщиком к Навальному?..

5 86 6 121603 19.04
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9088081
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4881054

Сегодня в эфире