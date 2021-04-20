В Москву пришел дождь, который продлится сутки, говорят синоптики

По их оценке, в столице выпадет рекордное за последние 73 года количество осадков – около половины всего месячного объема. Ближайшей ночью столбик термометра в городе может опуститься до нуля — плюс 5. А атмосферное давление резко понизится на 17 единиц — до 734 мм ртутного столба. Это скажется на самочувствии метеозависимых людей.