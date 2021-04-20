В Москве завтра с самого утра перекроют все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю.

Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа». На улицы города, как рассказал источник в мэрии Москвы и подтвердил собеседник в президентской администрации, выйдут усиленные наряды полиции и Росгвардии. Днем президент Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию. Вечером собираются выйти на акцию в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционного политика. Выступления запланированы в десятках российских городов. В то же время в мэрии сегодня сказали агентству РИА «Новости», что акция в Москве не согласована. В том числе из-за действующих противокоронавирусных ограничений.
2021-04-20T17:32:34+03:00
2021-04-20T17:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:32, 20 апреля 2021
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