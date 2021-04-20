В Москве завтра с самого утра перекроют все основные улицы и площади, прилегающие к Кремлю.

Об этом пишет интернет-издание «Открытые медиа». На улицы города, как рассказал источник в мэрии Москвы и подтвердил собеседник в президентской администрации, выйдут усиленные наряды полиции и Росгвардии. Днем президент Владимир Путин планирует выступить с посланием Федеральному собранию. Вечером собираются выйти на акцию в поддержку Алексея Навального сторонники оппозиционного политика. Выступления запланированы в десятках российских городов. В то же время в мэрии сегодня сказали агентству РИА «Новости», что акция в Москве не согласована. В том числе из-за действующих противокоронавирусных ограничений.