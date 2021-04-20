Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться в последние 2-3 недели, говорят в столичной администрации

Мэр Сергей Собянин написал в своем блоге, что в этой связи он поддерживает инициативу по стимулированию вакцинации пожилых москвичей. Насколько серьезно оценивают ситуацию с заболевшими в столице, Собянин не уточнил. Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост в городе держится в последнее время в районе двух тысяч.