Ситуация с коронавирусом в Москве начала ухудшаться в последние 2-3 недели, говорят в столичной администрации

Мэр Сергей Собянин написал в своем блоге, что в этой связи он поддерживает инициативу по стимулированию вакцинации пожилых москвичей. Насколько серьезно оценивают ситуацию с заболевшими в столице, Собянин не уточнил. Согласно данным оперативного штаба, суточный прирост в городе держится в последнее время в районе двух тысяч.
2021-04-20T17:31:29+03:00
2021-04-20T17:59:50+03:00
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17:31, 20 апреля 2021
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