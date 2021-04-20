Оселедько: Отследить пожертвования организациям можно если они осуществляются через инструменты банковской системы РФ

Отследить пожертвования каким-либо организациям можно только в случае, если они осуществляются через инструменты российской банковской системы. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» IT-эксперт, управляющий партнер агентства Notamedia Сергей Оселедько.

«Если используются инструменты российской банковской системы, типа кредитных карт, электронных денег (Яндекс.Деньги, WebMoney и Qiwi), то можно, потому что все эти инструменты привязаны к пользователю», — сказал он.

Однако «если использовать какие-то иностранные платежные системы или криптовалюты, то отследить такие пожертвования «гораздо сложнее и, скорее всего, невозможно», добавил эксперт.

Ранее прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией*, штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (юрлицо ФБК* ). За финансовую поддержку экстремистских организаций в России предусмотрена уголовная ответственность.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом