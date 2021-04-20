Люди, поддержавшие организацию, которую впоследствии признали незаконной, к ответственности не привлекаются – адвокат Резник



Люди, поддержавшие организацию, которую впоследствии признали незаконной, к ответственности не привлекаются. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заслуженный юрист Российской Федерации, член Общественной палаты, адвокат Генри Резник.

«Есть общая норма о недопустимости обратной силы закона, который вводит уголовную ответственность или ее утяжеляет. Обратной силы такой закон не имеет», — сказал он.

Как сообщалось, прокуратура Москвы предоставила суду документы, которые якобы подтверждают экстремистский характер деятельности организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным. Ранее ФБК был признан в России иноагентом.