Россия обвинила США и НАТО в провокационной деятельности в воздушном пространстве акватории Черного моря

По этой причине, как считает министр обороны Сергей Шойгу, военно-политическая обстановка на юго-западном направлении остается сложной. Министр добавил, что в Южном военном округе российские военные наращивают боевые возможности. Это сделано, по словам Шойгу, в ответ на попытки НАТО помешать нормализации в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. Сегодня, как сообщает агентство «Интерфакс», Россия ввела на несколько дней временное ограничение на полеты над частью Крыма и Черного моря. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что подобная практика в порядке вещей.

Тем временем, американская газета The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки, на которых, как пишет издание, видно усиление российских военных сил в Крыму. Эксперты, опрошенные газетой говорят, что налицо подготовка к военному наступлению. В Москве ранее какие-либо агрессивные действия в отношении соседнего государства отрицали.