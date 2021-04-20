Алексей Навальный находится в одиночной камере в больнице колонии №3 во Владимирской области

Об этом в своем твиттере пишет его адвокат Вадим Кобзев. По его словам, оппозиционному политику поставили капельницу с глюкозой. Больше никаких лечебных процедур осужденному не проводили, — добавил защитник. В свою очередь, еще один адвокат Ольга Михайлова сказала журналистам, что они настаивают на переводе своего подзащитного в гражданский госпиталь в Москву. По словам Михайловой, Навальный с трудом говорит и ему тяжело сидеть. Политик держит голодовку почти три недели, он требует допустить к нему квалифицированных врачей.