Мосгорсуд будет рассматривать иск о признании экстремистскими организации, основанные Навальным, в закрытом режиме

Это связано с тем, что в материалах есть секретные документы, — пояснили представители инстанции. Адвокат Иван Павлов, который неоднократно участвовал в делах, где фигурируют подобные материалы, не исключил в интервью «Эху», что силовые структуры могли намеренно добавить засекреченные документы, чтобы избежать огласки деталей самого процесса.
2021-04-20T17:02:47+03:00
2021-04-20T17:02:47+03:00
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Эксклюзив Эха 17:02, 20 апреля 2021
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