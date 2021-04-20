Мосгорсуд будет рассматривать иск о признании экстремистскими организации, основанные Навальным, в закрытом режиме

Это связано с тем, что в материалах есть секретные документы, — пояснили представители инстанции. Адвокат Иван Павлов, который неоднократно участвовал в делах, где фигурируют подобные материалы, не исключил в интервью «Эху», что силовые структуры могли намеренно добавить засекреченные документы, чтобы избежать огласки деталей самого процесса.