Bellingcat утверждает, что в подрыве чешского склада боеприпасов участвовали как минимум шесть российских агентов

По этой версии к событиям были причастны в том числе те агенты, которых ранее обвинили в отравлении в Солсбери.

К спецоперации в Чехии, которую власти республики связывают с взрывом на военном складе, могли быть причастны стразу три группы сотрудников ГРУ. Об этом говорится в материале, который Bellingcat выпустила вместе с российским интернет-изданием The Insider, немецким журналом Der Spiegel и чешским Respect.cz. Там отмечается, что разведчики приехали в страну попарно, а в одной из групп были Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых в Великобритании обвинили в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

В расследовании отмечается, что агенты приехали под поддельными именами. Авторы материала утверждают, что руководил операцией генерал Андрей Аверьянов, который в документах заменил первую букву своей фамилии на «О».

Склад боеприпасов в деревне Врбетице взорвался в 9:30 утра 16-ого октября 2014-ого года. Как именно сотрудники ГРУ могли получить к нему доступ, в расследовании не сказано. В то же время там говорится, что предполагаемые агенты незадолго до произошедшего встретились в городе Остраве, который находится в часе езды от места событий.

Ранее МИД Чехии выслал из страны 18 российских дипломатов. В Москве причастность к этой операции пока не признали и выслали в ответ 20 представителей чешской республики.