Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов назвал политическим и фейковым дело о признании ФБК экстремистской организацией. Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«У прокуратуры нет никаких доказательств. Они прекрасно знают, что никакая деятельность ФБК не финансируется и не координируется иностранными государствами. Они потому и засекретили дело и сделали его тайным до такой степени, что даже мы не можем получить какие-либо документы о том, на основании чего они просят признать нас экстремистской организацией. Все это дело политическое, фейковое и вызывает крайние опасения о том, в какие времена погружается вообще вся Россия, с политической точки зрения», — заявил И.Жданов.

Он подчеркнул, что ФБК работал «в абсолютно легальном поле». «Фонд занимался антикоррупционными расследованиями и показывал миллионам людей, как живут наши чиновники. Штабы Алексея Навального – это мирные митинги и участие в выборах различного уровня. Это два вида легальной политической жизни: митинги и выборы. Поэтому мы и собираем митинг, потому что это может стать последней точкой. Мы и назвали его «финальной битвой добра и нейтралитета», как называл свой блог Алексей Навальный. Потому что дальше мы действительно можем столкнуться с массовыми репрессиями», — заключил И.Жданов.