Сторонники политика Алексея Навального уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг 21 апреля

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

«Сегодня мы по электронной почте исполнили формальную процедуру, которая требуется для Европейского суда по правам человека – уведомление о проведении публичного мероприятия в ситуации, когда реакция общества требуется безотлагательно, когда происходят такие чрезвычайные события, что согласовать мероприятие в установленные законом сроки не представляется возможным», — отметил он.

И.Жданов напомнил, что обычно заявку нужно подавать за 10 дней до акции, но такая срочность обусловлена критическим состоянием здоровья Алексея Навального в колонии.

Он добавил, что ответа ФБК пока не получил. «Но мы видели в СМИ сообщения о том, что нам это мероприятие не согласовывают, что, собственно говоря, неудивительно», — заключил И.Жданов.

*— российские власти считают организацию иностранным агентом