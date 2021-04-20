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Эксклюзив Эха 16:45, 20 апреля 2021

Адвокат Павлов: В деле о признании ФБК* экстремистской организацией могут иметься засекреченные документы ФСБ

Юрист, руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов полагает, что в деле о признании ФБК* экстремистской организацией могут присутствовать засекреченные документы силовых структур. Это может быть сделано намеренно, чтобы не допустить огласки деталей процесса. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Думаю, туда (в дело) будут представлены какие-нибудь результаты оперативно-розыскной деятельности. Например, ФСБ провело какие-то мероприятия, получила данные, и они по закону имеют статус сведений, составляющих гостайну. Поэтому суду представляется в засекреченном виде. И могут на этом основании закрыть заседание и всему делу присвоить гриф секретности», — сказал адвокат.
И.Павлов считает, что именно для этих целей и представлены какие-то документы с грифом секретности, чтобы скрыть от общественности ход рассмотрения этого дела.
«Для того, чтобы обезмолвить представителей Навального, они будут представлены только адвокатами. Другие не будут иметь возможности участвовать в рассмотрении этого дела. У адвокатов будет взята подписка о неразглашении, и тут все будет зависеть от того, насколько адвокат сможет рассказывать общественности под влиянием этой подписки с угрозой о привлечении к уголовной ответственности, некоторые адвокаты боятся вообще комментировать какие-то обстоятельства», — пояснил он.
По словам И.Павлова, адвокаты ФБК после заседания найдут законный способ предать огласке всю возможную информацию о деле.
Адвокат так же отметил, что не припомнит, чтобы по такого рода спорам представлялись суду засекреченные документы, и суду приходилось закрывать заседание.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом


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