Президент африканского государства Чад скончался от ранений, полученных в зоне конфликта на севере страны

Идрис Деби недавно переизбрался на шестой срок. Он занимал пост главы государства бессменно уже больше тридцати лет. Представители армии Чада утверждают, что президент получил смертельные ранения, когда лично руководил операцией против отрядов повстанцев. В свою очередь агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники утверждает, что президент получил ранение, когда приехал на фронт отмечать победу над повстанцами. В Чаде уже сформирован переходный военный совет. Он закрыл границы и распустил правительственный парламент.
2021-04-20T16:35:16+03:00
2021-04-20T16:35:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2825048-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:35, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске, сообщил Центр общественных связей ФСБ…