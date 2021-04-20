Президент африканского государства Чад скончался от ранений, полученных в зоне конфликта на севере страны

Идрис Деби недавно переизбрался на шестой срок. Он занимал пост главы государства бессменно уже больше тридцати лет. Представители армии Чада утверждают, что президент получил смертельные ранения, когда лично руководил операцией против отрядов повстанцев. В свою очередь агентство РИА Новости со ссылкой на свои источники утверждает, что президент получил ранение, когда приехал на фронт отмечать победу над повстанцами. В Чаде уже сформирован переходный военный совет. Он закрыл границы и распустил правительственный парламент.