Шойгу: Россия наращивает военный потенциал на юге в ответ на действия НАТО

Министр обороны России обвинил альянс в попытке дестабилизировать ситуацию в Закавказье и на Ближнем Востоке. Также, по словам Шойгу, украинское руководство дестабилизирует ситуацию в Донбассе, а США и НАТО ведут провокационную деятельность в воздушном пространстве акватории Черного моря. Тем временем, американская газета The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки, на которых, как пишет издание, видно усиление российских военных сил в Крыму. Эксперты, опрошенные газетой говорят, что налицо подготовка к военному наступлению. В Москве ранее какие-либо агрессивные действия в отношении соседнего государства отрицали.