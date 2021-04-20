Шойгу: Россия наращивает военный потенциал на юге в ответ на действия НАТО

Министр обороны России обвинил альянс в попытке дестабилизировать ситуацию в Закавказье и на Ближнем Востоке. Также, по словам Шойгу, украинское руководство дестабилизирует ситуацию в Донбассе, а США и НАТО ведут провокационную деятельность в воздушном пространстве акватории Черного моря. Тем временем, американская газета The Wall Street Journal опубликовала спутниковые снимки, на которых, как пишет издание, видно усиление российских военных сил в Крыму. Эксперты, опрошенные газетой говорят, что налицо подготовка к военному наступлению. В Москве ранее какие-либо агрессивные действия в отношении соседнего государства отрицали.
2021-04-20T16:34:59+03:00
2021-04-20T16:34:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 20 апреля 2021
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