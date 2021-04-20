В МИД Чехии вызван российский посол

Представители внешнеполитического ведомства намерены проинформировать его о дальнейших действиях Праги. Накануне Москва выслала 20 чешских дипломатов в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства в Чехии. Ранее чешское руководство обвинило российскую военную разведку в причастности к взрыву на местном арсенале 7 лет назад. В Москве эти обвинения отвергли. Тем временем, Прага призвала союзников по Евросоюзу и НАТО в знак солидарности также выслать российских дипломатов.