Группа Bellingcat: Взрыв на складе боеприпасов в Чехии осуществили шестеро оперативников ГРУ

По сведениям членов группы, операцией руководил лично генерал-полковник Андрей Аверьянов, причем это был один из двух известных случаев, когда высокопоставленный офицер военной разведки лично выезжал за границу, — отмечают авторы расследования. После проведенной операции их участники были удостоены наградами, в частности, Александр Мишкин и Анатолий Чепига, о которых ранее также говорили власти Чехии, как о причастных к взрыву. В результате происшествия на арсенале, погибли двое граждан Чехии.

В Москве причастность к случившемуся отвергали.