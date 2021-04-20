Адвокат Алексея Навального выступает за его перевод в гражданский госпиталь в Москву

Как передает агентство Франс Пресс, представители защиты политика настаивают, что он не получает необходимого медицинского ухода в медицинской части колонии. Накануне сообщалось, что Навального перевели из одного исправительного учреждения Владимирской области в колонию №3. Сторонники оппозиционера хотят провести завтра в десятках российских городов акцию в его поддержку. Власти предупреждают, что мероприятия не согласованы.
2021-04-20T16:31:23+03:00
2021-04-20T16:31:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 20 апреля 2021
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