Европейский союз вслед за США выразил обеспокоенность закрытием морской территории России в ряде районов Черного моря.

Представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано призывает Москву обеспечить свободный проход в Азовское море и обратно. Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что движение торговых судов через Керченский пролив не ограничивалось. Напомню, Черноморский флот проводит в море учебные стрельбы.
2021-04-20T16:05:41+03:00
2021-04-20T16:05:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 20 апреля 2021
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