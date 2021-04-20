Европейский союз вслед за США выразил обеспокоенность закрытием морской территории России в ряде районов Черного моря.

Представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано призывает Москву обеспечить свободный проход в Азовское море и обратно. Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков сообщил, что движение торговых судов через Керченский пролив не ограничивалось. Напомню, Черноморский флот проводит в море учебные стрельбы.