Послы России и США вернутся к исполнению своих обязанностей, когда это станет целесообразным, — считают в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что все происходящее в отношениях двух стран не внушает оптимизма.

Сегодня стало известно, что посол США Джон Салливан на несколько недель уедет из России. Точная дата его возвращения не называется. Напомним, что посол России в США Анатолий Антонов вернулся на родину месяц назад.