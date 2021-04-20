В МИД Чехии будет вызван посол России

Его проинформируют о дальнейших ответных действиях Праги, — передает агентство Reuters. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что другие страны должны последовать примеру Праги и выслать своих дипломатов из России.
2021-04-20T16:04:03+03:00
2021-04-20T16:04:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2825032-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:04, 20 апреля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
+ ФСБ РФ: Двое граждан Белоруссии задержаны в России за попытку госпереворота и убийства президента республики Александра Лукашенко В Москве задержали белорусского политолога Александра Федуту и адвоката Юрия Зенковича, планировавших военный переворот 9 мая в Минске, сообщил Центр общественных связей ФСБ…