Прокуратура Москвы намерена добиваться ликвидации Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального

Структуры политика, как утверждает надзорное ведомство, готовят цветную революцию по заказу из-за рубежа. На этом основании организации требуют признать экстремистскими.

Прокуратура Москвы хочет через суд запретить работу организаций, созданных Алексеем Навальным и его соратниками. Как утверждают в надзорном ведомстве материалы, переданные в инстанцию, убедительно доказывают, что эти структуры дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране. В том числе призывают к массовым беспорядкам и пытаются в них вовлечь среди прочего несовершеннолетних. В иске прокуратуры фигурируют признанные властями иноагентами фонды борьбы с коррупцией и защиты прав граждан, а также штабы Навального в десятках российских городов. В столичной прокуратуре утверждают, что структуры политика координируются центрами за рубежом с целью цитата «создать условия для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария цветной революции». Мосгорсуд закрыл дело о признании экстремистскими Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального. В суде сообщили, что материалы имеют гриф секретно. Предварительные слушания пройдут в начале следующей недели.

Соратники Навального называют дело политическим.