Дом в Нижегородской области, в котором взорвался газ, восстановлению не подлежит

Это признались власти. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что здание будет снесено. По его словам, взрыв мог произойти из-за несоблюдения мер безопасности, а также халатности аварийной бригады. Напомним, взрыв прогремел минувшим вечером в трехэтажном жилом доме. Вслед за этим начался пожар. Погиб один ребенок, пять человек – трое взрослых и двое детей – находятся в больницах.
2021-04-20T15:34:44+03:00
2021-04-20T15:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 20 апреля 2021
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