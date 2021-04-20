Дом в Нижегородской области, в котором взорвался газ, восстановлению не подлежит

Это признались власти. Губернатор Глеб Никитин сообщил, что здание будет снесено. По его словам, взрыв мог произойти из-за несоблюдения мер безопасности, а также халатности аварийной бригады. Напомним, взрыв прогремел минувшим вечером в трехэтажном жилом доме. Вслед за этим начался пожар. Погиб один ребенок, пять человек – трое взрослых и двое детей – находятся в больницах.