Число выявляемых каждый день случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, несмотря на вакцинацию

Это утверждает американский телеканал CNN. По данным университета Джонса Хопкинса за последние семь дней в стране в среднем фиксировалось около 70 тысяч новых инфицированных за сутки. Это почти на 25% превышает аналогичный показатель прошлого месяца. При этом власти объявили, что вакцинация стала доступной всем жителям страны, достигшим 16 лет. 40% населения США уже сделали хотя бы одну прививку.