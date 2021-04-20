Число выявляемых каждый день случаев заражения коронавирусом в США продолжает расти, несмотря на вакцинацию

Это утверждает американский телеканал CNN. По данным университета Джонса Хопкинса за последние семь дней в стране в среднем фиксировалось около 70 тысяч новых инфицированных за сутки. Это почти на 25% превышает аналогичный показатель прошлого месяца. При этом власти объявили, что вакцинация стала доступной всем жителям страны, достигшим 16 лет. 40% населения США уже сделали хотя бы одну прививку.
2021-04-20T15:34:10+03:00
2021-04-20T15:34:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:34, 20 апреля 2021
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