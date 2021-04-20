В Госдепартаменте подтверждают, что посол в России Джон Салливан вернется в США на этой неделе

Что касается возвращения в Москву, то, как сказали РИА «Новости» во внешнеполитическом ведомстве, это вопрос последующих недель. Напомним, российский посол Анатолий Антонов пока остается на родине. Он вернулся месяц назад.
2021-04-20T15:33:23+03:00
2021-04-20T15:33:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 20 апреля 2021
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