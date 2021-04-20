Прокуратура Москвы сообщила, что у нее есть доказательства экстремистской деятельности структур политика Навального.

В связи с этим она будет добиваться в судебном порядке ликвидации и запрета деятельности Фонда борьбы с коррупцией* и штабов политика. В надзорном ведомстве утверждают, что эти организации координируются зарубежными центрами, которые стремятся реализовать в России сценарий цветной революции. Отметим, что рассмотрение иска прокуратуры в Мосгорсуде должно начаться 26 апреля. Сегодня в суде подтвердили, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

* — российские власти считают организацию иностранным агентом