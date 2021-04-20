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15:06, 20 апреля 2021

В российском МИДе сообщили о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет

Все идет согласно плану, рассказал замглавы внешнеполитического ведомства. По словам Михаила Богданова, вопрос уже предрешен, предварительной договоренности же удалось достичь во время поездки министра иностранных дел Сергея Лаврова в Египет.

Пресс-секретарь Российского союза Туриндустрии Ирина Тюрина отметила, что туроператорам потребуется около недели для того, чтобы организовать чартерные программы в Хургаду и Шарм-аль-Шейх. В самом Египте, по ее словам, к приему туристов уже все готово.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что первые чартерные полеты станут возможны уже 10 мая. О том, что полеты возобновятся не раньше окончания майский праздников, сообщил и источник агентства ТАСС.

Вместе с тем, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отмечает, что решение о возобновлении чартерного авиасообщения на курорты Египта еще не принималось. И если оно будет принято, об этом будет сообщено дополнительно.

Ранее авиасообщение с Египтом было прервано из-за пандемии коронавируса, но в сентябре прошлого года рейсы из Москвы в Каир были возвращены.


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