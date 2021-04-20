Роскомнадзор заинтересовался утечкой данных с сайта сторонников Алексея Навального

Соратники оппозиционера ранее заявили, что информация о пользователях попала в сеть из-за бывшего сотрудника.

Утечка данных, по данным регулятора, произошла 16 апреля. О масштабах инцидента ведомства не сообщает. Но обещает провести проверку. Сроки ее окончания и варианты реагирования в сообщение Роскомнадзора не уточняются.

Соратники Навального вину в утечке данных отрицать не стали. По словам Леонида Волкова, бывший сотрудник смог скачать логи почтового сервера. В открытом доступе оказались не только имейлы тех, кто заявил о готовности выйти на протестные акции.

В интернете появились базы с именами, домашними адресами, телефонами сторонников оппозиционера. Некоторым пользователям пришли угрозы передать их данные работодателям, которые в отдельных случаях также были указаны. Адресаты указали, что данные в базах зачастую устаревшие. Все же речь идет о десятках тысяч записей.

Волков обещал опубликовать подробный отчет об инциденте.