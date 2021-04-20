ВЦИОМ: Более половины россиян планируют провести майские праздники дома, треть – на дачных участках

Более половины россиян, — выяснил ВЦИОМ, планируют провести майские праздники дома, треть – на дачных участках. Социологи отмечают, что пандемия не сильно повлияла на то, как люди планируют отдых. Кстати, 8% уверенно сказали, что будут работать во время праздников.