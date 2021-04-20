В парламенте Чехии звучат предложения выдворить больше российских дипломатов из страны

В частности, об этом говорят в Комитете по обороне. Там отмечают, что недавняя высылка чешских дипломатов привела к сокращению штата сотрудников посольства в Москве до 5 человек, в то время как в российской дипмиссии в Праге даже после выдворения части сотрудников все еще работают около ста человек.
2021-04-20T14:34:39+03:00
2021-04-20T14:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:34, 20 апреля 2021
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