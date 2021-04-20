Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте сторонников политика Алексея Навального. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. В нем отмечается, что факт утечки был подтвержден 16-го апреля, виновным грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте сторонников Алексея Навального
Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте сторонников политика Алексея Навального. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. В нем отмечается, что факт утечки был подтвержден 16-го апреля, виновным грозит штраф до 100 тысяч рублей.