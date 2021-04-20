Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте сторонников Алексея Навального

Роскомнадзор проверит обстоятельства утечки персональных данных граждан на сайте сторонников политика Алексея Навального. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. В нем отмечается, что факт утечки был подтвержден 16-го апреля, виновным грозит штраф до 100 тысяч рублей.

