Власти Москвы не согласовали митинг сторонников Навального 21 апреля

Как сообщили сегодня в мэрии, была подана заявка на двухчасовое мероприятие с участием ста тысяч человек. «Эху Москвы» в мэрии уточнили, что она была подписана соратниками Алексея Навального, Иваном Ждановым и Леонидом Волковым. В качестве причины отказа в согласовании акции называются антикоронавирусные ограничения. Кроме того, уведомление было подано с нарушениями – организаторы акции находятся за пределами страны.

