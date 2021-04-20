Песков: Обвинения Чехии в адрес Петрова и Боширова являются абсурдными и не являются поводом для анализа в Кремле

Кремле назвали абсурдными обвинения Чехии в адрес россиян Петрова и Боширова, не будут это анализировать, как и проверять, пересекали ли они границу. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами.

На вопрос корреспондент «Эхо Москвы», пытались ли проанализировать с российской стороны, действительно ли Петров и Боширов ездили в Чехию, Дмитрий Песков ответил: «Нет, подобные совершенно абсурдные обвинения не являются поводом для какого-то анализа», — сказал Песков, добавив, что факт пересечения границы этими людьми также не будет проверяться.

Ранее премьер Чехии А.Бабиш сообщил, что в результате расследования есть подозрения, что спецслужбы России причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Гамачек заявил об отзыве 18 российских дипломатов, которые должны покинуть страну в течение 48 часов.