Илон Маск вынужден давать объяснения в связи с аварией электромобиля Tesla в Техасе

В результате ДТП погибли два пассажира. После аварии акции Tesla на фондовом рынке упали более чем на 3%.

Как сказал агентству Рейтер представитель полиции города Хьюстон, место водителя авто, врезавшегося на высокой скорости в дерево, было пустым. Инцидент произошел в минувшую субботу, в половине 12-го ночи. Машина успела отъехать от дома одной из жертв всего несколько десятков метров. Оба погибших, мужчины в районе 60 лет, были найдены на пассажирских местах. По данным следствия, жертвы катастрофы решили проверить действие автопилота; один из них, активировал систему и, как только машина тронулась, успел сесть на заднее сиденье. Глава Тесла заявил, что полученные им компьютерные данные указывают на то, что система автопилота, которая позволяет вести машину, но при, цитата, «активном контроле со стороны водителя», включена не была. За несколько часов до инцидента Илон Маск написал в своем Твиттере, что машины с автопилотом, производимые его компанией, почти в десять раз безопаснее, чем обычные автомобили.

Тем временем, на международном автосалоне в Шанхае акция протеста против Tesla — некая женщина забралась на крышу одного из автомобилей утверждая, что у Tesla проблемы с тормозной системой. Женщина задержана на пять суток.