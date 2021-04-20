Посол США в Москве Джон Салливан на этой неделе уедет в Вашингтон

На возвращении дипломата ради консультаций ранее настаивали в Кремле. Между тем российский посол Анатолий Антонов до сих пор не вернулся в США.

Салливан улетит, но обещает вернуться уже через несколько недель до того, как может состояться встреча лидеров России и США. В Госдепартаменте его поездку объясняют необходимостью встретиться с семьей и членами новой американской администрации, с которыми у него еще не было возможности проконсультироваться.

Комментарий внешнеполитического ведомства появился спустя несколько часов после публикации в американском издании Axios, где говорилось, что Салливан Москву не оставит. Если Путин хочет, чтобы он уехал, ему придется его заставить, говорилось в статье.

Салливан на минувшей неделе общался с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал дипломату вернуться в Вашингтон. Встреча состоялась после объявления Белым домом новых рестрикций против России. Речь идет в том числе о запрете на покупку российских долговых обязательств и санкций против компаний и физических лиц за попытки повлиять на выборы в США и другие акты дезинформации и вмешательства. Также Белый дом заявил о высылке 10 российских дипломатов.

Россия в ответ запретила въезд в страну ряду высокопоставленных чиновников США и также выслала десять сотрудников посольства. Стоит отметить, что посол России вернулся из Вашингтона вскоре после нашумевшего интервью Джо Байдена, в ходе которого глава государства согласился с оценкой, что Путин является убийцей.

О сроках возвращения российского посла Анатолия Антонова в США пока ничего неизвестно. Накануне он был приглашен в МИД для консультаций.