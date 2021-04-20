Мосгорсуд подтвердил, что новое дело против организаций Навального будут рассматривать в закрытом режиме

Московский городской суд подтвердил, что новое дело против организаций политика Алексея Навального будут рассматривать в закрытом режиме. Прокуратура просит признать их экстремистскими.

Поступившим в суд материалам присвоен гриф «секретно», и в связи с этим заседания по рассмотрению этого дела будут закрыты от общественности. Об этом объявили в пресс-службе Мосгорсуда. Ранее там уже сообщали, что досудебная подготовка назначена на понедельник 26 апреля.

Прокуратура пытается добиться признания экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и «Штабов Навального». Ведомство утверждает, что они «под прикрытием либеральных лозунгов… занимаются созданием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» в России. По версии гособвинителей, оппозиционеры таким образом пытаются изменить основы конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

Также в прокуратуре отмечали, что через ФБК и «Штабы Навального» осуществляется деятельность иностранных и международных организаций, их названия в сообщении ведомства не уточнялись, чью деятельность российские власти признали нежелательной.

Фонд борьбы с коррупцией был создан Алексеем Навальным почти десять лет назад. В 2019-ом Министерство юстиции признало эту организацию иностранным агентом.

До сих пор дела о признании организаций экстремистскими, не засекречивались. Во всяком случае, Международной правозащитной группе Агора неизвестны такие случаи, — сказал в эфире Эха руководитель Агоры Павел Чиков. По словам Чикова, в случае признания экстремистской организация будет ликвидироваться, а все имущество и пожертвования перейдут государству, причем незамедлительно, без решения апелляционной инстанции.

Канцлер Германии Ангела Меркель призывает оказать Алексею Навальному медицинскую помощь. Она заявила об этом, выступая по видеосвязи Парламентской Ассамблеи Европы.

Группа правозащитников направила очередной пакет предложений по гуманизации уголовно-исполнительной системы министру юстиции Константину Чуйченко и руководителю Федеральной службы исполнения наказаний Александру Калашникову, — пишет «Независимая газета». Как отмечает «Независимая», сейчас даже самая неконфликтная форма протеста — голодовка – пресекается принудительным кормлением. При этом ФСИН действует по инструкциям, которые не менялись с 1958 года.