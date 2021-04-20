Москва ограничила полёты над частью Крыма и Чёрного моря

Москва на фоне многочисленных сообщений о наращивании российских войск на границе с Украиной сегодня ограничила полёты над частью Крыма и Чёрного моря. Мера будет действовать до субботы. Помимо этого российские власти на полгода решили закрыть несколько районов Чёрного моря для иностранных кораблей.

Район объявлен временно опасным для полётов воздушных судов, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международное извещение для пилотов. Согласно обозначенным координатам в зону ограничения входит воздушное пространство над южной частью Крыма от Севастополя до Феодосии. Закрывается для полётов зона над прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также частью международных вод Черного моря. Кроме того Россия отказалась пускать иностранные военные корабли и другие государственные суда в три района Чёрного моря. Ограничения, как уточнили в министерстве обороны, начнут действовать в субботу и продлятся до конца октября. Под них попадут участок акватории вдоль побережья Крыма, это примерно от Севастополя до Гурзуфа, район у берегов Керченского полуострова и небольшой участок моря около западной оконечности Крыма. Как уверяют военном ведомстве и российском МИДе судоходство через Керченский пролив это не затронет, поскольку он, как и подход к нему, не попадают в запретные зоны. На фоне обвинений со стороны Украины и США России в эскалации военного конфликта в Чёрное море в регион в середине месяца был переброшены корабли Каспийской флотилии. В свою очередь штаб Черноморского флота сегодня рапортовал, что больше 20-ти боевых кораблей провели совместные учения с авиацией Южного военного округа. Британия на днях объявила о планах направить в мае в регион два боевых корабля – эскадренный миноносец и противолодочный фрегат в знак солидарности с Украиной. Ранее это хотели сделать США, но в итоге отказались, чтобы не обострять ситуацию.

Кремль не располагает информацией об ограничении полетов над Крымом, однако считает нормальной временную приостановку навигации. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В свою очередь, военный обозреватель Александр Гольц считает, что Москва создает опасную конфликтную ситуацию, ограничивая навигацию в некоторых районах Черного моря. «Если другие страны пойдут на пролом, неизвестно чего можно ждать. Будем откровенны, до последнего времени западные государства старались не трогать это лихо. Иностранные корабли не входили в те воды, которые РФ объявила своими территориальными, опасаясь инцидентов, на которые российские моряки и их начальники горазды», — сказал он. По мнению А.Гольца, такие действия России нельзя расценивать как дружественный шаг. Обозреватель напомнил, что большинство стран не считают эти акватории российскими. «Нельзя сказать, что это дружественное поведение. Но в то же время, если речь идет о территориальных водах и воздушном пространстве над ними, Россия в своем праве делать то, что считает нужным. Тут правда есть один момент, который заключается в том, что территориальные воды вблизи Крыма только Россия считает своими, все остальные державы полагают, что это территория и воды Украины. При этом надо заметить, что после 2014 года НАТО приняло решение об усилении своего присутствия в Черном море. И это присутствие реализуется, что создает большую напряженность», — подчеркнул он.