Песков: Россия не инициирует напряженные отношения с Западом, а реагирует на недружественные выпады

Россия не инициирует напряженные отношения с Западом, а реагирует на «недружественные выпады», — сказал на брифинге с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», каким образом в Кремле оценивают ситуацию на международной арене, и есть ли обострение отношений России с рядом стран, Д.Песков сказал: «Действительно возникает определенная напряженность в последнее время. Россия никоим образом не является инициатором этой напряженности. Но, с другой стороны, Россия, конечно же, всегда реагирует на какие-то недружественные выпады. Мы знаем, что некоторые страны, как мы уже говорили о Чехии, высказали какие-то совершенно безосновательные обвинения в отношении России», — сказал он.

«К сожалению, мы видим, что многие страны вообще в случае любой хакерской атаки сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию. При этом до сих пор каких-либо вразумительных объяснений, аргументации и тем более доказательств никто не привел», — отметил Д.Песков.

И, по словам представителя Кремля, конечно же, Россия «этого терпеть не может, и возникает определенная напряженность».

Также Д.Песков отметил, что Москва остается открытой для диалога, основанного на взаимном уважении, несмотря на продолжающиеся попытки Запада оказывать давление.

«Действительно, бывают такие периоды. Это не означает, что для того, чтобы преодолеть это Россия готова поступиться какими-то своими интересами. Нет, ни в коем случае. Но мы остаемся открытыми к диалогу. И об этом неоднократно говорил президент Путин», — сказал он.

«Тут просто, наверное, можно призвать всех успокоиться и отказаться от такого массового антироссийского психоза, и конструктивно, спокойно вести диалог, с тем чтобы преодолеть те разногласия, которые есть», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают ситуацию на международной арене, присутствует ли обострение отношений России с рядом государств", — заключил Д.Песков.