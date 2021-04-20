Песков не располагает информацией об ограничении полетов над территорией Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не располагает данными о том, что Россия якобы ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря.

На вопрос корреспондента «Эхо Москвы» о запрете полетов над территорией Крыма с 20 по 24 июня, и в курсе ли об этом президент, принималось ли это решение с учетом его мнения, пресс-секретарь главы государства ответил:

«Я не располагаю такой информацией», — ответил он.

В ответ на вопрос, фиксируют ли российские власти усиление напряженности на границе с Украиной, Дмитрий Песков сказал: «На самом деле, на временной основе введение ограничений в некоторых секторах на воздушное движение — это абсолютно нормальная мировая практика. Существуют стандартные системы уведомлений и так далее. В этом нет ничего особенного», — сказал он.

Д.Песков добавил, что «элемент напряжения в самой Украине пока не исчез, он есть».

«Будем надеяться на лучшее, но, безусловно, это требует особенного внимания», — заключил представитель Кремля.