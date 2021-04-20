Служба внешней разведки России открыла виртуальную приёмную в теневом сегменте интернета

Ничем не примечательная ссылка на английском языке Report Information в левом нижнем углу на сайте ведомства – с помощью неё можно выйти на инструкцию по отправке обращения в виртуальную приёмную СВР. Людей, которые находятся за пределами России, просят присылать информацию об угрозах безопасности нашей страны. Там же указан адрес в доменной зоне onion браузера Tor, который позволяет посещать теневой сегмент интернета и через него можно отправить сообщение. Эти страницы не доступны через обычные браузеры, а популярные поисковиками их не находят. Сообщение о приёмной появилось ещё в конце прошлого года, но об этом служба публично не объявляла. Первым о виртуальной приёмной сегодня рассказал телеканал Настоящее время. При регистрации пользователь получит код из пяти английских слов, с его помощью сможет прочесть ответы службы. При этом посетителям не предлагают использовать дополнительную защиту при отправке письма и при желании владельцы узлов tor, через который проходит их трафик, могут установить личность отправителя, отмечает СМИ. Поскольку объём текста не ограничен, сотрудник телеканала отправил в приёмную Службы внешней разведки роман «Война и мир» Льва Толстого. В СВР ответили, что сообщение успешно доставлено.

В странах Европы виртуальных приёмных по аналогии с СВР нет, отмечает телеканал. В США ЦРУ создало полную копию своего сайта в теневом сегменте интернета около двух лет назад.