Верховный суд смягчил меру пресечения бывшему губернатору Ивановской области Михаилу Меню

Его обвиняют в растрате.

Вместо запрета на пользование интернетом, а также ограничения на выход из дома более, чем на два часа в день, аудитору Счётной палаты Михаилу Меню назначили подписку о невыезде. В то же время ходатайство обвиняемого об отмене переноса рассмотрения этого дела в Москву осталось без удовлетворение, то есть слушания будут проходить в Тверском районном суде, как этого просила прокуратура.

Михаил Мень был задержан в ноябре по обвинениям в растрате семисот миллионов рублей, выделенных на развитие Ивановской области. В прокуратуре утверждают, что преступление произошло в 2011-ом году, когда он был еще губернатором этого региона.

Вместе с Менем по этому делу были задержаны другой бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, а также управляющий директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин. Их обоих сегодня также освободили из-под домашнего ареста.

По этому делу Михаилу Меню грозит до десяти лет лишения свободы. Его адвокат Мурад Мусаев говорил в интервью РИА «Новости», что его подзащитный вины не признаёт и считает происходящее «недоразумением».