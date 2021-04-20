Болгарскому послу в Москве вручена нота об ответных мерах на высылку российских дипломатов из Софии

Посла Атанаса Крыстина вызвали в российское внешнеполитическое ведомство сегодня утром. Перед встречей от комментариев журналистам он отказался, после же лишь сообщил, что получил всю необходимую информацию.

В марте Болгария объявила двух сотрудников российского посольства персона нон-грата. Генпрокуратура Софии тогда сообщила, что в стране действовала целая группа людей, завербованная российский разведкой, среди которых были в том числе действующие и бывшие сотрудники Министерства обороны. Руководил агентами бывший высокопоставленный сотрудник болгарской разведки.

Посольство России в свою очередь отмечало, что рассчитывает на деполитизацию дела о шпионаже в Болгарии, а также на прекращение спекуляций о якобы причастности к делу Москвы. Российский МИД тогда отметил, что оставляет за собой право на «зеркальные» меры.

Сейчас в Болгарии идет досудебное разбирательство в отношении лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России