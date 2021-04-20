Более 20 российских боевых кораблей провели учения в Черном море совместно с авиацией Южного военного округа, — сообщает Интерфакс. Ранее в Крым были перебазированы 50 самолетов. Военные подчеркивают, что учения плановые.

Сегодня Россия объявила о том, что на четыре дня закрываются для полетов некоторые районы Крыма и Черного моря.



Ранее в Кремле приняли решение закрыть три района Черного моря для иностранных судов и кораблей. Ограничения вступают в силу с 24 апреля и будут действовать до 31 октября, то есть, полгода. Госдепартамент США назвал запрет неспровоцированной эскалацией со стороны России.