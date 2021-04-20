Мосгорсуд сообщает, что дело о признании Фонда борьбы с коррупцией экстремистской организацией имеет гриф «секретно» и будет рассматриваться в закрытом режиме. В практике международной группы Агора подобного до сих пор не было, — рассказал в прямом эфире Эха Москвы руководитель Агоры Павел Чиков. Чиков добавил, что в случае признания организации экстремистской, все пожертвования уйдут в карман государства – это решение будет исполнено незамедлительно.

Ранее российские власти признали ФБК иностранным агентом.